تقرير: 3300 من المهاجرين العالقين في المكسيك تعرضوا للخطف أو الاغتصاب

تعرض نحو 3300 مهاجر تقطعت بهم السبل في المكسيك على الحدود الأمريكية منذ يناير لحوادث خطف أو اغتصاب أو اعتداء أو اتجار بالبشر، حسب "هيومن رايتس فيرست".

ويوثق تقرير "هيومن رايتس فيرست" معاناة مهاجرين وطالبي لجوء عالقين في المكسيك منذ أن تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في 20 يناير.

وزاد عدد الحالات في الأسابيع الأخيرة من حوالي 500 تم تسجيلها في أبريل إلى 3300 بحلول منتصف يونيو.

وجمعت "هيومن رايتس فيرست" سجل الحوادث من تقارير وسائل الإعلام ومقابلات مع مهاجرين يطلبون اللجوء في الولايات المتحدة ومعلومات من محامين وجماعات حقوقية أمريكية.

وتعرض بعض الضحايا للطرد بموجب الفصل 42، بينما أغلقت الأبواب في وجوه آخرين بسبب هذه السياسة، وبالتالي تقطعت بهم السبل في المكسيك، بحسب متحدث باسم المنظمة.

وتحرك بايدن لإلغاء الكثير من سياسات الهجرة كثيفة القيود لسلفه دونالد ترامب. رغم ذلك، تركت إدارة بايدن سياسة الطرد على الحدود التي تعرف باسم الفصل 42 دون تغيير.

وخلال ولاية بايدن المستمر منذ خمسة أشهر، تعرض للطرد أكثر من 400 ألف مهاجر اعتقلوا على الحدود أو بالقرب منها، وشمل ذلك كثير من الأسر وطالبي اللجوء من أمريكا الوسطى الذين أعيدوا إلى المكسيك.

المصدر: "رويترز"