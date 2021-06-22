6 قتلى في مواجهات بين معارضين للمجلس العسكري وقوات الأمن في ميانمار

قتل أربعة معارضين للمجلس العسكري الحاكم في ميانمار وعنصران من قوات الأمن اليوم الثلاثاء في مواجهات في مدينة ماندالاي.

منذ أن أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في 1 فبراير وتسلم السلطة، تقمع قوات الأمن بعنف حركة الاحتجاج ضد النظام العسكري حيث قتل أكثر من 870 مدنيا بحسب منظمة غير حكومية محلية.

ردا على ذلك شكل مدنيون "قوات دفاع" محلية لمواجهة حملة الجيش الأمنية على المعارضة، لكن المواجهات اقتصرت بمعظمها على المناطق الريفية.

وقد اندلعت أعمال العنف صباح اليوم الثلاثاء خلال عملية للجيش والشرطة ضد مجموعة معارضين لجأوا الى منزل في ماندالاي بوسط البلاد.

وقتل عنصران من قوات الأمن وأصيب عشرة على الأقل كما أفادت مصادر عسكرية لوكالة "فرانس برس".

وأعلن ناطق باسم المجلس العسكري أن أربعة "إرهابيين" قتلوا وثمانية اعتقلوا وبحوزتهم الغام يدوية الصنع وقنابل وأسلحة خفيفة.

المصدر: "أ ف ب"