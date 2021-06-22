متحدثة أوروبية: يجب التسلح بقوانين لمناهضة كل أشكال التمييز وضمنها رهاب المثلية

نوهت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء بأهمية أن تتسلح الدول الأعضاء بالقوانين اللازمة لمساعدتها على مناهضة كل أشكال التمييز ومن ضمنها التمييز على أساس الجنس والتوجهات الجنسية.

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جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم المفوضية، دانا سبينانت، وهي تعلق على العمل الجاري في البرلمان الإيطالي للمصادقة على مشروع قانون لمكافحة رهاب المثلية.

وأشارت المتحدثة إلى أن المفوضية تولي أهمية كبيرة للمساواة بين الجميع، كقيمة أوروبية على الجميع احترامها.

أما بشأن الأنباء الواردة عن إرسال الفاتيكان رسالة للسلطات الإيطالية مطالبا إياها بتعديل مشروع القانون المذكور، فقد بدت سبينانت شديدة التحفظ، حيث قالت "إن طريقة إعداد ومناقشة القوانين أمر يعود للدول المعنية ولا يعود لنا التعليق على ذلك".

ويأتي كلام المتحدثة في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات من كل أنحاء أوروبا لإدانة قانون هنغاري تمت المصادقة عليه الأسبوع الماضي ينص على منع "التطرق والدعاية للمثلية الجنسية" في الخطابات الموجهة للأطفال والمراهقين.

وكان وزراء الشؤون الأوروبية المجتمعين اليوم في لوكسمبورغ، قد أدانوا هذا القانون وطالبوا المفوضية بالتحرك لضبط ما أسموه "انحرافا" هنغاريا عن القيم الأوروبية التي تدعو للتسامح والمساواة والعيش المشترك.

المصدر: "آكي"