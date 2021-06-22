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وزير خارجية فنزويلا يصف العلاقات مع روسيا بـ "الأخوية"

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وزير خارجية فنزويلا يصف العلاقات مع روسيا بـ
Sputnik
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قال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا، إن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وفنزويلا هي علاقة أخوة.

وأضاف الوزير الفنزويلي، خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: "شراكتنا الاستراتيجية هي علاقة أخوة. وتم تأكيد صحة ذلك في الأوقات الصعبة. سنواصل تطوير هذه العلاقة".

وتابع الوزير الفنزويلي القول: "لدينا حتى الآن أكثر من 260 اتفاقية، ويجري بحث وإعداد 50 اتفاقية أخرى تشمل مختلف اتجاهات التعاون الاستراتيجي بين الدولتين".  

وأكد الوزير أريازا: "أنا متأكد من أنه انطلاقا من هذه المحادثات، سنقوم بتسريع وزيادة تعاوننا لاحقا".

المصدر: نوفوستي

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