فنلندا.. افتتاح نصب تذكاري لطيار سوفيتي قتل خلال الحرب

قال مصدر في السفارة الروسية في هلسنكي، إنه تم في فنلندا افتتاح نصب تذكاري للطيار السوفيتي فالنتين غولوبيف الذي قتل خلال الحرب في فنلندا.

وأضاف المصدر، أن الملازم الطيار فالنتين إيفانوفيتش غولوبيف، لقي حتفه في الحرب السوفيتية- الفنلندية، خلال طلعة قتالية في 26 فبراير 1940. وتحطمت طائرته من طراز "إي -153"، بالقرب من جسر سكة حديد كاليوكوسكي القريب من المركز السكني رستياروفي. وبقي اسم الطيار السوفيتي مجهولا لفترة طويلة، وفقط قبل عدة سنوات تم تحديده بفضل جهود السكان المحليين، وكذلك مواقع البحث الروسية والفنلندية.

وبعد التأكد من هوية الطيار القتيل، طلبت السفارة الروسية في فنلندا من شركة روسية تجهيز تمثال للطيار لنصبه في موقع دفن غولوبيف. وتم إنجاز التمثال في عام 2020، لكن جائحة كورونا والقيود التي تسببت بها لم تسمح بتنفيذ العمل وفقا لخطة الأصلية، وتم الانتهاء من المشروع الآن فقط.

В Финляндии открыли памятник погибшему во время войны советскому летчикуhttps://t.co/MUChmaBZOxpic.twitter.com/7By5VUB3NT — РИА Новости (@rianru) June 22, 2021

ونوه المصدر بأنه تم تنظيم احتفال رسمي في منطقة ريستيار في شمال فنلندا، عند إزاحة الستار عن النصب التذكاري في موقع دفن الطيار السوفيتي فالنتين غولوبيف. وحضر الحدث كبار الدبلوماسيين في السفارة وموظفو الملحقية العسكرية وكذلك ممثلو السلطات المحلية والنشطاء وأعضاء الجمعية الفنلندية- الروسية.

المصدر: نوفوستي