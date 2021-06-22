 
مباشر

منظمة حقوقية تتهم عددا من قادة شركتين فرنسيتين بالتواطؤ في تعقب المعارضين في ليبيا ومصر

أخبار العالم

منظمة حقوقية تتهم عددا من قادة شركتين فرنسيتين بالتواطؤ في تعقب المعارضين في ليبيا ومصر
fidh.org
رسم من موقع الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qoa3

اتهم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان عددا من قادة شركتي Amesys وNexa Technologies الفرنسيتين بتقديم أجهزة مراقبة إلكترونية لسلطات مصر وليبيا، مما أتاح تعقب المعارضين في هذين البلدين.

إقرأ المزيد
المفوضة السامية لحقوق الإنسان: العالم يشهد أسوأ سلسلة انتكاسات في عصرنا
المفوضة السامية لحقوق الإنسان: العالم يشهد أسوأ سلسلة انتكاسات في عصرنا

وأعلن الاتحاد في بيان، اليوم الثلاثاء، أن فيليب فانيير، رئيس شركة Amesys حتى عام 2010، وجهت إليه لائحة اتهام في القسم الليبي لـ "التواطؤ في أعمال التعذيب".

فيما وجهت إلى كل من أوليفييه بوهبوت، رئيس شركة Nexa Technologies، ورينو روكس، ومديرها الإداري، وستيفان ساليس، رئيس الشركة السابق، تهمة "التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري" في القسم المصري، وهي معلومات كشفت عنها أيضا مجلة "إنتليجنس أون لاين" الفرنسية المعنية بشؤون الاستخبارات.

وفاء الفقاني

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا