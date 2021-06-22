قاصر في إيطاليا يقرر رفع دعوى ضد والديه المناهضين للتطعيم

قال جياني بالديني المتحدث باسم رابطة محامين العائلات في توسكانا، إن أحد القاصرين من فلورنسا الإيطالية، لجأ إلى المحامين لأن عائلته تمنعه من التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

ويقول القاصر إن والديه لم يمنحاه إذنا كتابيا بالتطعيم.

وتابع المتحدث القول: "لأنه يبلغ من العمر 17 عاما، لا يمكنه اختيار محام بشكل مباشر، ولا يمكنه تلقي التطعيمات دون وثيقة سماح من والديه".

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن المراهق، أن والديه يعتبران اللقاحات ضد كوفيد غير آمنة، ويصفانها بالمثيرة للاشمئزاز. علمت مؤسسات الخدمات الاجتماعية والمدرسة بالمشكلة، ولجأت الأخيرة إلى المحامين من خلال وزارة التربية والتعليم.

وقال المتحدث: "قبل أن يصل الطلب إلى المحكمة. سأحاول التحدث مع الوالدين لتغيير رأيهما. وإلا، سيتم تحويل القضية إلى محكمة الأحداث".

المصدر: نوفوستي