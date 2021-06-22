سيئول وواشنطن تنظران بإنهاء منتدى "مجموعة العمل" في لفتة تصالحية تجاه بيونغ بيونغ

اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على النظر في إنهاء منتدى "مجموعة العمل" المتعلق بتنسيق السياسات تجاه كوريا الشمالية، فيما يبدو أنه لفتة تصالحية تجاه بيونغ يانغ.

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وقالت وزارة الخارجية في سيئول، إنه خلال المحادثات بين المبعوثين النوويين الكوري الجنوبي كيو-دوك والأمريكي سونغ كيم، فحص الجانبان مجموعة العمل القائمة، واتفقا على النظر في إنهائها.

وأضافت إلى أنه فيما يتعلق ببديل عن منتدى مجموعة العمل، أشار النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي تشوي جونغ-كون إلى حوار سياسي شامل يشارك فيه الدبلوماسيون على مستوى المدير العام من البلدين.

وقال تشوي خلال جلسة برلمانية إنه يمكن مشاركة العاملين في مكتب شؤون السلام في شبه الجزيرة الكورية بالوزارة، بالإضافة إلى نائب المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، مشيرا إلى أن التنسيق الشامل بين الجنوب والولايات المتحدة مهم للغاية. وحتى لو اختفت مجموعة العمل، فإن هذا لا يعني تعليق ذلك التنسيق.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية في وقت لاحق إن سيئول وواشنطن تشتركان في التفاهم بأنه على الرغم من الوظائف الإيجابية لمجموعة العمل، إلا أن لها "آثارا سلبية" أيضا، دون مزيد من التفاصيل.

ويأتي التفكير في إنهاء ذلك المنتدى الذي نددت به كوريا الشماليةن في الوقت الذي تسعى فيه سيئول وواشنطن إلى إيجاد زخم جديد لاستئناف الحوار مع الشمال.

وكان كبير المبعوثين النوويين للولايات المتحدة قال أمس الاثنين إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عرضت الاجتماع مع كوريا الشمالية "في أي وقت وفي أي مكان دون شروط مسبقة"، مضيفا أنها تتطلع إلى رد إيجابي من بيونغ يانغ.

وقالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء إن واشنطن لديها توقعات خاطئة، بعدما وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي تعليقات كيم جونغ أون حول الحوار مع أمريكا بأنها "إشارة مثيرة للاهتمام".

المصدر: يونهاب