زاخاروفا تعلق على مشروع قانون الإنترنت البريطاني

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن السلطات البريطانية ستحاول استخدام جميع مجالات القانون من أجل الحفاظ على السيطرة على التعبير والآراء.

وأضافت زاخاروفا، في تعليقها على مشروع القانون البريطاني Online Safety Bill (حول الأمن في الإنترنت)، "ولكن سلطات لندن ستواصل في ذات الوقت، اتهام روسيا ووسائل الإعلام الروسية بانعدام حرية التعبير".

وترى زاخاروفا، أن "السلطات البريطانية تخشى الصلاحيات التي تملكها شركات الإنترنت العملاقة، لذلك قررت محاولة استعادة الاحتكار الذي فقدته منذ فترة طويلة، في مجال تشكيل الأفكار في أذهان الرعايا".

وتابعت زاخاروفا القول، إنهم سيحاولون التستر خلف كلمات رنانة حول "الأهمية الديمقراطية" والحماية من "المحتوى الضار"، وسيتفادون حتما استخدام كلمة" الرقابة" البسيطة والمفهومة، وسيتسللون إلى جميع مجالات القانون من أجل الاحتفاظ بخيط ضبط والسيطرة على الآراء التي أخذت لندن تفقد السيطرة عليها، وهي تواصل خلال ذلك اتهام روسيا ووسائل الإعلام الروسية، في انعدام حرية التعبير".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه في حالة إقرار هذا القانون، ستنال هيئة تنظيم البث البريطانية Ofcom حق فرض غرامات على شركات التكنولوجيات المعلوماتية "التي تخفق في القضاء على المحتوى الضار".

المصدر: نوفوستي