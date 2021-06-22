صحيفة: ملف زعيم المافيا التركية أمام الإنتربول الدولي

زعم الصحفي التركي محمد فاراتش من صحيفة "يني تشاغ" التركية، أن ملفا شاملا لزعيم المافيا التركي سادات بكر، تم إعداده منذ فترة وهو موجود حاليا أمام الإنتربول الدولي.

إقرأ المزيد

ونقل فاراتش عن مسؤول لم يكشف هويته، أن الإنتربول أصدر نشرة حمراء بحق رجل الأعمال المحتال التركي، سيزجين باران كوركماز، كما أعد ملفا شاملا بخصوص سادات بكر وجرائمه، وبالتالي يمكن في أي لحظة إصدار قرار اعتقاله.

وأكد الصحفي التركي أن حجم العمليات العملاقة التي تنفذ في تركيا، من المخدرات إلى المافيا، ومن الإرهاب إلى التهريب، مخيفة أكثر بكثير مما يصفها بكر، بما يهدد "سلام المجتمع".

وكان سادات بكر زعم أن وزير الداخلية سليمان صويلو ساعده في مغادرة تركيا قبل فتح ملفات تحقيق بحقه، كما فعل الأمر ذاته مع رجل الأعمال المتهم بالاحتيال على الحكومة الأمريكية سيزجين باران كوركماز والموقوف حاليا في النمسا، وفق ما أوردت صحيفة "زمان" التركية المعارضة.

المصدر: زمان