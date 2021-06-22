شتاينماير يضع إكليل زهور عند النصب التذكاري العسكري السوفيتي في برلين

وضع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم، إكليل زهور عند النصب التذكاري العسكري السوفيتي في برلين- بانكوف، بمناسبة الذكرى الثمانين لبدء الحرب الوطنية العظمى.

وجرت عملية وضع أكاليل الزهور برفقة حرس الشرف التابع لرئاسة جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتوقف شتاينماير عند أسفل تمثال "الوطن الأم"، ثم وضع إكليلا جنائزيا أصفر-أحمر مع شريط كتبت عليه عبارة "رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية".

يعد المجمع التذكاري العسكري في بانكوف (يضم مقبرة عسكرية ونصبا تذكاريا للعسكريين من الجيش السوفيتي في حديقة شونهولزر هايد) أحد أكبر المجمعات لتخليد ذكرى شهداء الجيش الأحمر في العاصمة الألمانية. ومن المعروف أنه تم دفن داخل هذا المجمع، أكثر من 13 ألف جندي وضابط سوفيتي قتلوا في أبريل ومايو 1945 خلال معارك برلين.

في 22 يونيو 1941، هاجمت قوات ألمانيا الهتلرية، دون إعلان الحرب، أراضي الاتحاد السوفيتي ضمن خطة "بربروسا"، لتبدأ بعد ذلك الحرب الوطنية العظمى، التي سقط نتيجتها 27 مليون مواطن سوفيتي من جميع القوميات التي كانت تقطن الاتحاد السوفيتي.

المصدر: نوفوستي