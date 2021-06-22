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كورونا.. إيطاليا تلغي الإلزام بوضع الكمامات في الأماكن المفتوحة

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كورونا.. إيطاليا تلغي الإلزام بوضع الكمامات في الأماكن المفتوحة
Reuters GUGLIELMO MANGIAPANE
رجل يرتدي قناعا وقائيا للوجه يسير على جسر سانت أنجيلو في روما، إيطاليا، 23 مارس 2021
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 أعلنت الحكومة الإيطالية أنها ستلغي إلزام السكان بوضع الكمامات في الأماكن المفتوحة بدءا من 28 يونيو، مع تراجع إصابات كوفيد-19 التي تحتاج للعلاج بالمستشفى.

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وفرضت إيطاليا وضع الكمامات إلزاميا في أكتوبر عندما كانت البلاد في بداية الموجة الثانية من الجائحة وكانت السلطات تحاول الحد من ارتفاع الإصابات.

وبدأت حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي تخفيف القيود على نحو مطرد منذ أبريل إذ أعادت فتح أنشطة مثل المطاعم والحانات ودور السينما وقاعات اللياقة البدنية، وسمحت بحرية الانتقالات في أنحاء البلاد.

وكان وضع الكمامات أحد آخر القواعد التي لا تزال سارية، وسيظل وضعها إلزاميا في الأماكن العامة المغلقة.

وتم تطعيم حوالي 26% من الإيطاليين تطعيما كاملا للوقاية من كورونا في حين تلقى نحو 52% جرعة واحدة على الأقل.

المصد: رويترز

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