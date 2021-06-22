مسؤول إيراني يكشف توقعاته حول سياسة رئيسي الخارجية وما يتوجب على إدارة بايدن فعله

قال حسين أمير عبد اللهيان، مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني، إنه "يعتقد أن السياسة الخارجية لبلاده تحت قيادة الرئيس المنتخب، إبراهيم رئيسي، ستكون نشطة وديناميكية".

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وخلال حوار مع شبكة "CNN"، أوضح حسين أمير عبد اللهيان قائلا: "سياسة رئيسي الخارجية ستكون سياسة خارجية متوازنة مع التركيز على جميع الدول، مع خطاب منطقي وقوي في نفس الوقت..خطاب قادر على تأمين الحقوق الإيرانية على جميع الجبهات".

وعلى سؤال: "كيف تعتقد أن العلاقات مع الولايات المتحدة ستطور في ظل إبراهيم رئيسي؟ (مع الإشارة إلى أن رئيسي كان شديد الانتقاد لواشنطن في الماصي)"، أجاب عبد اللهيان: "الولايات المتحدة هي التي فقدت الفرص باستمرار، سيعتمد هذا بشكل كبير على سلوك واشنطن، وعليهم تحديد كيف سيتمكنون من تعديل العلاقة مع طهران".

وعما إذا كان هناك شعور مختلف لدى إيران تجاه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عما كان عليه تجاه إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، قال مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني: "أعتقد أنه إذا كان بايدن يسعى للعودة إلى الاتفاق النووي، فلا ينبغي له أن يطرح أشياء جديدة، مثل المنطقة، وصواريخنا، والتدخل في شؤون إيران".

وأضاف: "يجب على الولايات المتحدة التركيز على عودتهم إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، والالتزامات التي تعهدوا بها بموجب الاتفاقية".

وفي إطار الإجابة عن سؤال عما إذا كان يثق بأن الاتفاق الإيراني سيعود إلى المسار الصحيح، رد عبد اللهيان: "أفترض أنه في اللحظة التي تصل فيها محادثات فيينا إلى نقطة يتم فيها تأمين مصالح شعبنا، يمكن البدء في تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة".

المصدر: "CNN"