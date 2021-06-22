موسكو: سنواصل دعم بيلاروس في كل الظروف الحرجة

قال السفير الروسي في مينسك يفغيني لوكيانوف، إن موسكو ستدعم مينسك بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على بيلاروس. وأكد الدبلوماسي: "لن نتخلى عن بيلاروس".

وأضاف السفير الروسي، أن بلاده ستواصل دعم بيلاروس "حتى في أشد الظروف الحرجة".

وقال لوكيانوف: "نحن حلفاء. والحلفاء كم هو معروف لا يخونون بعضهم البعض، فما بالك ونحن شعبان سلافيان شقيقان".

وأعلن السفير الروسي، أنه يوجد سيناريو متفائل، وهناك سيناريو متشائم.

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يوم أمس الاثنين، ذكرت الأنباء أن الاتحاد الأوروبي أضاف إلى قائمة عقوباته ضد بيلاروس، 78 فردا و 8 مؤسسات. ولم يستبعد رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيف بوريل، احتمال فرض حزمة أخرى من العقوبات. وقال: "كل شيء سيعتمد على الوضع في تلك الدولة".

وفرض الاتحاد الأوروبي من خلال حزم العقوبات الثلاث السابقة، على 166 مواطنا بيلاروسيا، بما في ذلك الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، وعلى 15 مؤسسة.

المصدر: نوفوستي