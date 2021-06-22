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مقتل شخصين بينهما شرطي بإطلاق نار في ولاية كولورادو الأمريكية

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مقتل شخصين بينهما شرطي بإطلاق نار في ولاية كولورادو الأمريكية
AFP Chet Strange / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
صورة من الأرشيف
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أعلنت السلطات المحلية في ولاية كولورادو الأمريكية مقتل شخصين، بينهما رجل شرطة في حادث إطلاق النار بمدينة أرفادا في الولاية.

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا بوقوع "حادث مشبوه" في منطقة أولدي تاون في محل تجاري بمدينة أرفادا في حوالي الساعة 13:30 ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي (19:30 توقيت غرينيتش).

وفتح مجهول النار على رجال الشرطة الذين وصلوا إلى المكان، مما أسفر عن مقتل أحد عناصر الشرطة وأحد المارة.

وأكدت الشرطة تصفية المهاجم، الذي لم يتم نشر التقاصيل عن هويته بعد ولا يعتقد المحققون بوجود مشتبه بهم آخرين في الحادث.

المصدر: فوكس نيوز

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