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مصرع شخصين جراء تحطم طائرة خفيفة في اليونان

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مصرع شخصين جراء تحطم طائرة خفيفة في اليونان
AFP JEAN CHRISTOPHE MAGNENET
صورة من الأرشيف
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تحطمت طائرة خفيفة في منطقة إيليا بشمال غربي شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، مما أسفر عن مصرع شخصين.

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وأفاد التلفزيون اليوناني بأن الطائرة أقلعت من مطار ميسولونغي في تحليق تدريبي، وتحطمت في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين.

وكان على متن الطائرة طيار وراكب، تم العثور على جثتيهما في أعقاب الحادث.

وتحطمت الطائرة بالقرب من مبنى سكني، لكن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو ضحايا على الأرض.

المصدر: نوفوستي

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