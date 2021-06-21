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المكسيك والأرجنتين تستدعيان سفيريهما في نيكاراغوا بعد اعتقالات في صفوف معارضي الرئيس أورتيغا

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المكسيك والأرجنتين تستدعيان سفيريهما في نيكاراغوا بعد اعتقالات في صفوف معارضي الرئيس أورتيغا
Reuters Carlos Herrera
عملية اعتقال في ماناغوا
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استدعت المكسيك والأرجنتين سفيريهما لدى نيكاراغوا للتشاور بخصوص التطورات السياسية الأخيرة في هذا البلد، حسبما جاء في بيان مشترك عنهما صدر في مدينة مكسيكو اليوم الاثنين.

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ووصف البيان حملة الاعتقالات التي نفذتها حكومة نيكاراغوا في صفوف المعارضين السياسيين للرئيس دانييل أورتيغا خلال الأسابيع الأخيرة بـ"المثيرة للقلق"، مضيفا أن هذه الاعتقالات عرضت سلامة وحرية بعض رجال السياسة والأعمال للخطر.

والثلاثاء الماضي، أعلن القضاء في نيكاراغوا عن توقيف المرشح للانتخابات الرئاسية في البلاد، فيليكس مارادياغا، بعد مثوله أمام النيابة العامة للاستماع إليه بتهم ممارسة أنشطة تقوض سيادة البلاد. وتندرج التهم الموجهة إلى مارادياغا في إطار "قانون الدفاع عن حقوق الشعب والسيادة" وهو قانون أقرته في ديسمبر الماضي حكومة الرئيس أورتيغا الذي يمكنه الترشح لولاية رابعة على التوالي في الانتخابات المقررة في 7 نوفمبر.

وفي أقل من أسبوع اعتقلت السلطات في نيكاراغوا ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية معارضين للرئيس الحالي دانييل أورتيغا. 

المصدر: "رويترز"

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