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لافروف يعلق على خطط أوكرانيا تعزيز التعاون مع تركيا في البحر

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لافروف يعلق على خطط أوكرانيا تعزيز التعاون مع تركيا في البحر
Sputnik
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قال وزير الخارجية سيرغي لافروف إن روسيا تعتزم إجراء مشاورات قريبا مع تركيا، ستثير خلالها مسألة التعاون بين القوات البحرية الأوكرانية والتركية.

وأضاف لافروف، في ختام المباحثات مع الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلغا شميد: "لقد ذكرتم إعلان وزارة الخارجية الأوكرانية، بشأن خطط التعاون بين القوات البحرية الأوكرانية والتركية، وقد أوضحنا بدقة شديدة وبشكل لا لبس فيه، موقفنا بشأن محاولات جر أوكرانيا إلى الناتو".

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وتابع الوزير الروسي: "ليس لدي أدنى شك في أن الدول الجادة والمسؤولة تفهم وتدرك جيدا عما يدور الحديث هنا. نحن في حوار دوري مع زملائنا الأتراك، ونخطط لإجراء اتصال آخر في المستقبل القريب، أعتقد، بالطبع سنتحدث حول هذا الموضوع أيضا".

المصدر: نوفوستي

 

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