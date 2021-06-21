كتلة كوتشاريان لم تعترف بنتائج الانتخابات في أرمينيا

قال فاهي هاكوبيان ممثل كتلة "أرمينيا"، في حديث صحفي، إن هذا التحالف الانتخابي الذي يتزعمه رئيس الجمهورية الأسبق روبرت كوتشاريان، لا تعترف بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وأضاف هاكوبيان، الذي يتزعم حزب "إحياء أرمينيا": "ستعترض كتلة أرمينيا على نتائج الانتخابات، أمام المحكمة الدستورية".

وأشار هاكوبيان إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي، حول هذه القضية يوم الثلاثاء.

جرت انتخابات الجمعية الوطنية ( برلمان أرمينيا) في 20 يونيو، وشارك فيها 21 حزبا وأربع كتل.

إقرأ المزيد

ووفقا لنتائج فرز الأصوات في جميع مراكز الاقتراع، فاز حزب "العقد المدني" برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة نيكول باشينيان بنسبة 53.92٪، وحصلت كتلة "أرمينيا" على 21.04٪، وحلت في المركز الثالث كتلة "يشرفني" التي يتزعمها الرئيس السابق سيرج سركسيان بنسبة 5.23٪. وعلى الرغم من أن الأخيرة لم تحصل، على نسبة السبعة بالمائة المطلوبة من الأصوات، ولكن وفقا للقانون يجب أن يضم البرلمان 3 قوى سياسية على الأقل، لذلك ستدخل الكتلة البرلمان.

المصدر: نوفوستي