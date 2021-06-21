حزب ماكرون يأسف لضعف الإقبال في الانتخابات الإقليمية

أعرب حزب "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم في فرنسا عن أسفه للمشاركة الضعيفة في الانتخابات الإقليمية، ودعا إلى ضرورة تطبيق فكرة التصويت عبر الإنترنت.

وقال رئيس حزب "الجمهورية إلى الأمام"، ستانيسلاس غيريني، إنه كان من الضروري "أن نمنح أنفسنا كل الوسائل" من أجل "إقامة التصويت عبر الإنترنت في فترة الخمس سنوات القادمة"، مضيفا أن "هذا أيضا جزء من القضايا الديمقراطية".

هذا واستدعت وزارة الداخلية اليوم الوسطاء الإداريين المكلفين بتوزيع الوثائق الانتخابية على المواطنين للحضور في مقرها، بعد انتقادات وجهت بسبب عدم إرسال الوثائق اللازمة للانتخاب إلى المواطنين.

ومن المقرر أيضا أن تتم دعوة وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمنان، لتقديم توضيحات أمام مجلس الشيوخ غدا، بعد الخلل الوظيفي الذي لوحظ فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية خلال الانتخابات الإقليمية والمحلية.

المصدر: RT