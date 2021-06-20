اسم الرئيس التركي ونظيره الأذربيجاني في صناديق الاقتراع الإيرانية!

فاز إبراهيم رئيسي المقرب من المرشد الأعلى آية الله الخميني بالانتخابات الرئاسية في إيران خلفا للرئيس السابق حسن روحاني، حيث حصل على نحو 62 في المئة من الأصوات بحسب النتائج الرسمية.

وخلال أعمال الفرز تم العثور على أوراق اقتراع تحمل اسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

جدير بالذكر أن أردوغان بعث رسالة تهنئة إلى إبراهيم رئيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية متمنيا أن تعود نتائج هذه الانتخابات بالخير على الشعب الإيراني.

المصدر: موقع "زمان" التركي