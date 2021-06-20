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ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار في المكسيك إلى 18

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ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار في المكسيك إلى 18
Reuters Paola Chiamonte
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أعلنت قوات الأمن في ولاية تاموليباس المكسيكية اليوم الأحد إن 18 شخصا قتلوا بهجمات نفذها مسلحون أطلقوا النار من سيارات مسرعة في عدة أحياء بمدينة رينوسا.

وأعلنت السلطات مقتل 15 شخصا لكنها قالت في وقت لاحق إنها عثرت على ثلاثة قتلى.

وانتشر أفراد من الجيش وشرطة الولاية والشرطة العسكرية في المنطقة بعد عمليات القتل.

وذكرت السلطات أنها ألقت القبض على أحد المشبوهين في الهجوم وصادرت ثلاث شاحنات.

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ويحتدم الصراع بين عصابات المخدرات منذ سنوات لبسط السيطرة والنفوذ في رينوسا المتاخمة لولاية تكساس الأمريكية، مما يجعلها واحدة من أكثر مدن المكسيك عنفا.

المصدر: رويترز

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