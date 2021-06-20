 
مباشر
عاجل
التلفزيون الرسمي الإيراني: إغلاق طارئ لمنشأة بوشهر النووية

رويترز: رئيس مجلس ميانمار العسكري يزور روسيا

أخبار العالم

رويترز: رئيس مجلس ميانمار العسكري يزور روسيا
Reuters
الجنرال مين أونغ هلاينغ، رئيس المجلس العسكري في ميانمار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qnsu

ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الأحد أن زعيم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار غادر البلاد لحضور مؤتمر في موسكو، في ثانية رحلة له إلى خارج البلاد منذ انقلاب فبراير.

وذكرت شبكة "إم.آر.تي.في" التلفزيونية التي يسيطر عليها الجيش أن الجنرال مين أونغ هلاينغ رئيس المجلس العسكري في ميانمار، سيحضر مؤتمر موسكو للأمن الدولي بين الـ22 والـ24 من يونيو.

ومنذ استيلائه على السلطة لم يغادر أونغ هلاينغ البلاد سوى لحضور اجتماع قمة إقليمية استضافتها إندونيسيا في شهر أبريل.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا