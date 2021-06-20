رويترز: رئيس مجلس ميانمار العسكري يزور روسيا

ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الأحد أن زعيم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار غادر البلاد لحضور مؤتمر في موسكو، في ثانية رحلة له إلى خارج البلاد منذ انقلاب فبراير.

وذكرت شبكة "إم.آر.تي.في" التلفزيونية التي يسيطر عليها الجيش أن الجنرال مين أونغ هلاينغ رئيس المجلس العسكري في ميانمار، سيحضر مؤتمر موسكو للأمن الدولي بين الـ22 والـ24 من يونيو.

ومنذ استيلائه على السلطة لم يغادر أونغ هلاينغ البلاد سوى لحضور اجتماع قمة إقليمية استضافتها إندونيسيا في شهر أبريل.

المصدر: رويترز