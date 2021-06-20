الرئيس الأمريكي يدعو نظيره الأفغاني إلى البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع مع الرئيس الأفغاني أشرف غني ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية التابع للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله.

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وأضاف البيت الأبيض أن اجتماع بايدن مع غني وعبد الله سيعقد في مقر الرئاسة الأمريكية في الـ25 من يونيو الجاري.

واحتدم القتال بين قوات الأمن الأفغانية ومقاتلي حركة "طالبان" منذ أن أعلن بايدن في أبريل أن القوات الأمريكية في أفغانستان ستنسحب قبل 11 سبتمبر لتنهي أطول حرب أمريكية.

المصدر: رويترز