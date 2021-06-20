إسبانيا: نرحب بـ"مقترحات الرباط" في قضية الصحراء المغربية

أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية آرانشا غونزاليس لايا ثبات موقف بلادها تجاه قضية الصحراء المغربية، وأشارت رغم ذلك إلى أن إسبانيا مستعدة للنظر في المقترحات المغربية.

وقالت في بيان صحفي: "إسبانيا مستعدة للنظر في أي حل يطرحه المغرب على طاولة المفاوضات".

وتابعت: "كنا دائما حذرين للغاية بخصوص الوضع في الصحراء … نفهم تماما أن المغرب لديه حساسية كبيرة بشأن هذه القضية. ويتضمن هذا الموقف المحترم عدم الرغبة في التأثير على الموقف الذي قد تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية".

وقالت: "نريد حلا تفاوضيا في إطار منظمة الأمم المتحدة. وفي هذا الإطار نحن على استعداد للنظر في أي حل يقترحه المغرب، مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس من مسؤولية إسبانيا التوسط، لأن هذا الدور يجب أن تقوم به الأمم المتحدة".

وعادت إلى الحديث عن الأزمة التي اندلعت بين المملكتين قبل عدة أسابيع وقالت بهذا الشأن: "دخلنا في أزمة لم نكن نريدها على الإطلاق، ومن الواضح أننا نريد الخروج منها في أسرع وقت ممكن. سنعمل حتى يتم خلق مساحة ثقة يمكن من خلالها إعادة توجيه العلاقات الثنائية".

وبخصوص أزمة الهجرة اعتبرت لايا أن "الاتحاد الأوروبي دعم إسبانيا، وفي المقابل انحازت واشنطن إلى صف المغرب. لقد دعم الاتحاد الأوروبي إسبانيا بالكامل، لكن الولايات المتحدة كانت أبعد من ذلك بكثير. فقد نظرت واشنطن إلى مكان آخر".

المصدر: وكالات