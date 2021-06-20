دبلوماسي أوروبي: وقت البتّ في قرار الاتفاق النووي مع إيران يداهمنا

قال دبلوماسي بارز في مجموعة الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني اليوم الأحد، إن محادثات إحياء الاتفاق بين إيران والقوى العالمية الـ6 لا يمكن أن تستمر للأبد.

وأكد "أن هناك حاجة لاتخاذ قرار في هذا الشأن قريبا جدا".

وتابع: "نواصل التقدم لكن ما زلنا بحاجة لحل القضايا الأصعب. كما قلنا بوضوح من قبل، الوقت ليس في صالح أحد. لا يمكن لهذه المحادثات أن تستمر إلى ما لا نهاية".

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وأضاف: "ستعود الوفود الآن للعواصم كي تتشاور مع القيادات. نحث كل الأطراف على العودة إلى فيينا وهي على استعداد لإبرام اتفاق. وقت اتخاذ القرار يداهمنا".

المصدر رويترز