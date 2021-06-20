الشرطة الإسرائيلية: اعتقال فلسطينيين يشتبه بمشاركتهم في قتل يهودي بمدينة اللد

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، "القبض على ثمانية من العرب المشتبه بمشاركتهم في قتل إسرائيلي خلال موجة عنف عرقي الشهر الماضي".

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وتوفي يغال يهوشع، 56 عاما، بعد تعرضه للرشق بالحجارة خلال اشتباكات بين العرب واليهود في مدينة اللد داخل الخط الأخضر، حسب الشرطة الإسرائيلية.

ودارت اشتباكات بين المتظاهرين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس خلال شهر رمضان في أبريل ومايو بسبب القيود المفروضة على التجمعات العامة ومحاولات المستوطنين إجلاء عشرات العائلات الفلسطينية.

واتسع نطاق الاشتباكات إلى ساحة المسجد الأقصى القدس، ما أشعل فتيل العنف في المدن الإسرائيلية المختلطة، ثم حرب غزة التي استمرت 11 يوما.

ودارت اشتباكات في اللد والمدن المختلطة الأخرى بين اليهود والعرب وتم اجتياح الأحياء، وإضرام النيران في السيارات والمتاجر، ومهاجمة أي شخص من الجانب الآخر.

وقالت الشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" إن "ستة عرب من سكان اللد وفلسطينيين اثنين من الضفة الغربية اعتقلوا للاشتباه في قيامهم برشق سيارة يهوشع بالحجارة، الذي توفي متأثرا بجراحه بعد عدة أيام في 17 مايو، وتم التبرع بكليته لمرأة عربية".

ويعتزم الادعاء العام الإسرائيلي توجيه الاتهام إلى سبعة من المشتبه بهم بالقتل.

المصدر: "أسوشيتد برس"