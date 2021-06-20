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رئيس صربيا معلقا على انفجار مصنع أسلحة: شيء غريب.. مكان الانفجار ليس فيه توصيلات كهربائية

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رئيس صربيا معلقا على انفجار مصنع أسلحة: شيء غريب.. مكان الانفجار ليس فيه توصيلات كهربائية
Sputnik
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قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إن الانفجار والحريق الذي وقع يوم أمس السبت في مصنع أسلحة في مدينة تشاتشاك، يتسم بالغرابة.  

وأضاف الرئيس الصربي اليوم: "هناك شيء غريب. يثير الاستغراب أن الانفجار الأخير حدث في صالة لم يكن بها أسلاك وتوصيلات كهربائية".

ووفقا لرئيس صربيا، "سيتم التحقيق في الحادث بالتفصيل وبكل دقة، لتحديد أسباب الحريق والانفجارات، وحتما سيتم تحديد المسؤوليات الموضوعية والشخصية بما في ذلك مسؤولية الشركة المشرفة على إدارة المصنع. وفي حال تم إثبات شيء آخر، فعندئذ سيتم فرض المسؤولية الجنائية".

يذكر أن المصنع شهد في الرابع من يونيو الجاري اندلاع حريق وسلسلة من الانفجارات في أحد مستودعاته، وتم إخماد الحريق بواسطة 3 مروحيات عسكرية خلال 50 ساعة.

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المصدر: نوفوستي

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