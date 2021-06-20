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إسرائيل.. تمديد ولاية رئيس هيئة أركان الجيش

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إسرائيل.. تمديد ولاية رئيس هيئة أركان الجيش
Twitter@ofirgendelman
رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الفريق أفيف كوخافي
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أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد عن تمديد صلاحيات رئيس هيئة أركان الجيش، أفيف كوخافي، لمدة عام.

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وجاء في تغريدة نشرها أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، على صفحته في "تويتر": "الحكومة صادقت هذا الصباح على تمديد ولاية رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع الفريق أفيف كوخافي ليبقى في منصبه لعام آخر لكي يتمكن من الاستمرار في قيادة الجيش إزاء التحديات الأمنية التي تواجه دولة إسرائيل".

المصدر: RT

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