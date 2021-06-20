الشرطة تطلق النار على سائق شاحنة صدم فريق دراجات في سباق بأريزونا

أصيب 6 أشخاص بجروح خطيرة في ولاية أريزونا الأمريكية، بعدما صدم سائق شاحنة صغيرة راكبي دراجات خلال سباق على طريق في الولاية.

وقالت السلطات إن الشرطة طاردت السائق قبل أن تطلق النار عليه خارج متجر قريب، وهو رجل يبلغ من العمر 35 عاما، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة ولكنها مستقرة.

وأفادت الشرطة بأن ستة أشخاص نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة، بعد الحادث الذي وقع في بلدة شو لو الجبلية، على بعد نحو ثلاث ساعات بالسيارة شمال شرق فينيكس.

وتناثرت الخوذات والأحذية والدراجات الهوائية المكسورة عبر الشارع بعد الاصطدام.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم بلدة شو لو غريس باين "لأسوشيتد برس" "لا نعرف الدافع.. نعلم أن السائق هرب من مكان الحادث".

المصدر: أ ب