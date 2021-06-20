أنقرة: الإدارة الأفغانية تريد من تركيا أن تكون موجودة في البلاد

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، أن "الإدارة الأفغانية تريد من تركيا أن تكون موجودة في البلاد".

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وأشار مولود تشاووش أوغلو إلى أن "العرض التركي لحماية مطار كابل قائم ودول الناتو تدعم هذا المقترح من أجل ضمان أمن أفغانستان".

وأضاف: "نعول على المجتمع الدولي والدول المجاورة لدعم السلام في أفغانستان"، مشددا على أن "دور باكستان مهم في هذا الملف".

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد أكد في وقت سابق، أن بلاده عرضت توفير الأمن لمطار كابل بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، في حال تم تنفيذ عدد من الشروط التي طرحتها.

المصدر: "TRT" عربي