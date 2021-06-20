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القائمة العربية المشتركة تناشد الحكومة الإسرائيلية منع مسيرات يمينية بالضفة الغربية

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القائمة العربية المشتركة تناشد الحكومة الإسرائيلية منع مسيرات يمينية بالضفة الغربية
Reuters
صورة تعبيرية
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ناشدت القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، الحكومة منع مسيرات يمينية، مقررة غدا الاثنين في الضفة الغربية.

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ووفق مراسلتنا في القدس، فقد وجهت القائمة العربية مناشدة لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف والسفراء الأجانب، بمنع 14 مسيرة تنوي منظمات يمينية تنظيمها غدا في الضفة الغربية، احتجاجا على "البناء الفلسطيني غير القانوني"، وفق تعبيرهم.

من جهة أخرى، دعا منظمو المسيرات رئيس الوزراء نفتالي بينيت وأعضاء الحكومة الجديدة، للتوضيح بأنهم لن يتخلوا عن أراضي "يهودا والسامرة"، وهي التسمية العبرية للضفة الغربية.

المصدر: RT

داليا النمري- القدس

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