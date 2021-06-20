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بعد اجتماعات استمرت 4 أيام للحزب الحاكم.. كيم يحضر عرضا موسيقيا

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بعد اجتماعات استمرت 4 أيام للحزب الحاكم.. كيم يحضر عرضا موسيقيا
Reuters
كيم يشاهد عرضا موسيقيا، صورة من الأرشيف
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حضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون عرضا موسيقيا، بعد جلسة للحزب الحاكم استمرت 4 أيام الأسبوع الماضي، سلطت الضوء على تعهده بمعالجة سلسلة من التحديات التي تواجه بلاده.

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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية (KCNA) أن كيم وأعضاء من القيادة المركزية لحزب العمال حضروا أداء فرقة لجنة شؤون الدولة دون تحديد موعد الحدث.

وعقد الشمال الجلسة الثالثة للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الأسبوع المنصرم لمناقشة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك نقص الغذاء وجهود مكافحة الجائحة، بالإضافة إلى العلاقة مع واشنطن، وكيفية التعامل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد كيم أنه يجب على بلاده أن تكون مستعدة للحوار والمواجهة، والأهم من ذلك، المواجهة وسط وضع "سريع التغير" في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: يونهاب

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