قراصنة Anonymous يتهمون سلطات بيرو بالتحيز أثناء الانتخابات

اتهمت مجموعة الهاكرز Anonymous، سلطات بيرو وبالذات رئيس البلاد المؤقت فرانسيسكو ساغاستي، ولجنة التحكيم الوطنية للانتخابات، بالتحيز أثناء الانتخابات الرئاسية.

وهددت المجموعة، بنشر أدلة إدانة في حال عدم استقالة خورخي سالاس أريناس رئيس لجنة التحكيم الوطنية للانتخابات.

As the alleged Anonymous video claims to have information about electoral fraud in Peru, if true, who do you think cheated most...



Keiko Fujimori or Pedro Castillo? #opperu



Read about it here: https://t.co/pQxaXpVuSMhttps://t.co/sXOVtM7ewK — Anonymous (@YourAnonCentral) June 20, 2021

وقالت المجموعة، في تغريدة على "تويتر": "خلال سعينا إلى الحقيقة، اكتشفنا الكثير من الأدلة على التزوير، وكذلك وجود مفاوضات قام بها وسطاء، خاصة مع خورخي سالاس أريناس ومع القضاة وغيرهم من الأشخاص المرتبطين بالسياسة. ولهذا السبب نعطي رئيس لجنة التحكيم للانتخابات 48 ساعة للاستقالة".

وفي حال عدم استقالة أريناس، ستقوم المجموعة بنشر تسجيلات صوتية، ووثائق وكشوف حسابات بنكية أجنبية، "تثبت ذنبه وافتقاره إلى الحياد".

ويستخدم قراصنة Anonymous ، مثل هذا الاختراق للترويج للأفكار السياسية والتأثير على الشركات الكبرى والسياسيين.

ومن المعروف، أن هيئة التحكيم الانتخابية الوطنية، هي هيئة مستقلة دستوريا، ووظيفتها تكمن في تحقيق التحكيم في القضايا الانتخابية.

المصدر: نوفوستي