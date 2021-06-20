"يونهاب": تعيين أسقف كوري جنوبي محافظا رسوليا يعد جسرا لترتيب زيارة البابا فرنسيس لكوريا الشمالية

رجحت وكالة "يونهاب"، أن يمثل تعيين الأسقف الكوري الجنوبي يو هيونغ-سيك محافظا جديدا لمجمع رجال الدين في الكرسي الرسولي، جسرا لترتيب زيارة البابا فرنسيس إلى كوريا الشمالية.

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وأصبح القس الكاثوليكي البالغ من العمر 69 عاما أول كوري جنوبي يتم تعيينه في منصب سكرتير في الكرسي الرسولي.

وجاء تعيين يو في الوقت الذي تبذل فيه حكومة كوريا الجنوبية والمجتمع الكاثوليكي جهودا وراء الكواليس لترتيب رحلة بابوية إلى كوريا الشمالية.

وقالت مصادر مطلعة إن الكرسي الرسولي يتوقع من يو، الذي شارك في بعض مشاريع المساعدة الإنسانية لكوريا الشمالية في الماضي، أن يلعب دورا في بناء الجسور في ترتيب زيارة البابا فرنسيس غير المسبوقة إلى بيونغ يانغ.

ووقال مسؤول مطلع على الشؤون الداخلية للفاتيكان طلب عدم ذكر اسمه "أعتقد أن دور يو لن يقتصر على محافظ مجمع رجال الدين، وقد يتم تكليفه بدور خاص غير وظيفته العادية".

وأعرب البابا فرنسيس عن استعداده للذهاب إلى كوريا الشمالية مرارا، قائلا إنه يريد أن يلعب دورا في إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، حيث يعاني الشعب الكوري من آلام الانفصال منذ 70 عاما.

المصدر: يونهاب