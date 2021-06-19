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أشكنازي: تحدثت مع نظرائي في معظم دول الشرق الأوسط خلال ولايتي

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أشكنازي: تحدثت مع نظرائي في معظم دول الشرق الأوسط خلال ولايتي
Reuters HANNIBAL HANSCHKE
وزير الخارجية الإسرائيلي السابق غابي أشكنازي
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كشف وزير الخارجية الإسرائيلي السابق غابي أشكنازي أنه تحدث خلال ولايته مع نظرائه في معظم دول الشرق الأوسط، بما فيها الدول التي لا تربط إسرائيل علاقات دبلوماسية معها.

وفي مقابلة مع قناة "12" الإسرائيلية، رفض أشكنازي الكشف عن أسماء الدول أو الوزراء الذين خاطبهم.

وأضاف أن "اتفاقيات إبراهيم للسلام التي وقعتها إسرائيل مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، ليست بديلا عن الاتفاقيات الاستراتيجية مع مصر والأردن".

ولفت إلى أن "هناك توترا واضحا مع الأردن"، آملا في أن يكون للحكومة الإسرائيلية الجديدة فرصة لتحسين العلاقات.

 

المصدر: I24

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