بايدن يستضيف الرئيس الإسرائيلي في البيت الأبيض في الـ28 من يونيو

أعلن البيت الأبيض مساء السبت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستضيف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في البيت الأبيض في الـ28 من يونيو الجاري.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في بيان حول زيارة ريفلين، إن الرئيس بايدن يتطلع إلى استضافة الرئيس الإسرائيلي في البيت الأبيض في الـ28 من يونيو 2021.

وأضافت أن زيارة الرئيس ريفلين ستسلط الضوء على الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والعلاقات العميقة بين البلدين.

وأفادت بأن الزيارة ستكون فرصة للتشاور حول العديد من التحديات والفرص التي تواجه المنطقة.

وأشارت إلى أن هذه الزيارة ومع اقتراب الرئيس ريفلين من نهاية ولايته، ستتوج التفاني الذي أظهره لتعزيز الصداقة بين البلدين على مدار سنوات عديدة.

المصدر: وكالات