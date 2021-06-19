تيخانوفسكايا تعلن إطلاق "شات بوت" لتنسيق خطوات المعارضة البيلاروسية

أعلنت المرشحة السابقة لرئاسة بيلاروس سفيتلانا تيخانوفسكايا عن خطة "بيراموغا" (النصر)، لإطلاق "شات بوت" لتنسيق عمل المعارضة ضد سلطة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

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وأعربت تيخانوفسكايا عبر قناتها في تطبيق "تيليغرام" اليوم السبت عن أملها بأن يسمح "الشات بوت" (وهو برنامج للذكاء الاصطناعي يمكنه محاكاة محادثة مع مستخدم بلغة طبيعية)، بإرسال إخبارات بكثرة وبشكل متزامن حول فعاليات محددة يتم تنظيمها ضمن إطار محاربة ألكسندر لوكاشينكو "من أجل إعادة سلطة القانون" في البلاد.

وأوضحت أن الخطة هدفها "حشد أشخاص ينشطون سرا، لتمكينهم من تنسيق الجهود بين بعضهم البعض والبحث عن مؤيدين لهم والمشاركة في الاحتجاجات بسلامة، ويتخذ ذلك في الوقت الحالي شكل "الشات بوت".

وأشارت تيخانوفسكايا إلى أن المعلومات في "الشات بوت" سيتم تشفيرها لاعتبارات أمنية.

وفي وقت سابق أعلنت تيخانوفسكايا أن "الاحتجاجات في بيلاروس لم تنته بل تستمر على مدار أكثر من 300 يوما، ولم يمض يوم واحد دون اعتقالات وعنف من قبل النظام، فقد مر عشرات الآلاف شخص عبر السجون".

المصدر: Lenta.ru