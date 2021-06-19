أوكرانيا وتركيا تبحثان التعاون في البحر الأسود

بحث وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو التعاون بين بلديهما في البحر الأسود، حسبما أوردت وزارة الخارجية الأوكرانية.

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وجاء في بيان عن الوزارة أن كوليبا وأوغلو ناقشا أثناء محادثاتهما على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، "تكثيف التعاون بين القوات البحرية الأوكرانية والتركية، بما قد يساعد على تطبيق معايير الناتو في القوات البحرية الأوكرانية ورفع قدراتها القتالية وتطابقها مع معايير الدول الأعضاء في الناتو والتنسيق العام بين دول مجلس الأمن في البحر الأسود".

كما ذكرت الخارجية الأوكرانية أن الوزير التركي قبل دعوة كوليبا لزيارة أوكرانيا لإجراء مشاورات حول ملف العلاقات الاستراتيجية بين كييف وأنقرة.

والشهر الماضي حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تركيا من تشجيع مبادرات كييف العدوانية إزاء شبه جزيرة القرم، مشيرا إلى أن موسكو تعتبر هذا التشجيع اعتداء على أمن روسيا الإقليمي.

وأعرب الوزير الروسي عن أمل موسكو في أن "تصحح" تركيا سياستها الخارجية على هذا المسار.

وفي أبريل الماضي، حذر وزير الخارجية الروسي "تركيا ودولا أخرى" من مغبة تغذية "النزعة العسكرية" في أوكرانيا.

المصدر: RT