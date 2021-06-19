موسكو: مستعدون لتعزيز التعاون مع طهران خلال ولاية إبراهيم رئيسي

أكدت السفارة الروسية لدى طهران اليوم السبت استعداد روسيا لتعزيز تعاونها مع إيران خلال تولي إبراهيم رئيسي رئاسة الجمهورية الإسلامية.

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وقالت السفارة في بيان: نحترم خيار الشعب الإيراني. إننا مستعدون للمضي قدما في توطيد تعاملنا مع الجمهورية الإسلامية في المجالات كافة، مثلما فعلنا في ظل حكم رؤساء إيران السابقين.

كما أشارت البعثة الدبلوماسية الروسية إلى أن موسكو تعول على تطور التعاون متبادل المنفعة بين البلدين سواء في معالجة القضايا الإقليمية والدولية أو على المستوى الثنائي.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الملحق الصحفي في السفارة الروسية بطهران، مكسيم سوسلوف، لوكالة "نوفوستي" تسليم رسالة التهنئة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إبراهيم رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وبحسب نتائج معالجة 90% من بطاقات الاقتراع في الانتخابات التي جرت أمس الجمعة، فقد حصل رئيسي (وهو رئيس السلطة القضائية في إيران) على أكثر من 62% من أصوات الناخبين، وقد أعلن جميع منافسيه عن اعترافهم بفوزه.

المصدر: "نوفوستي"