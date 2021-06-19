أحمدي نجاد يعلق على نتائج الانتخابات الرئاسية في إيران

قال رئيس إيران السابق محمود أحمدي نجاد، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، إن تغييرات كبيرة تنتظر بلاده بعد الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أحمدي نجاد: "في المستقبل القريب، يجب أن نتوقع تغييرات كبيرة في العلاقات وبنية النظام العالمي. وينطبق الشيء نفسه في إيران. ستحدث تغييرات وإصلاحات كبيرة في إيران".

ونوه نجاد بأن سياسة بلاده الخارجية، لن تشهد في المستقبل القريب أية تغيرات جدية.

إقرأ المزيد

وتابع الرئيس السابق القول: "لا يبدو لي، أنه ستكون هناك تغييرات كبيرة في السياسة الخارجية على المدى القصير. ولكن مع تطور النظام العالمي في المستقبل القريب، ستتغير العلاقات الدولية بشكل عام، وبالتالي ستؤثر هذه التغييرات أيضا على علاقات إيران".

المصدر: نوفوستي