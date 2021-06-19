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أردوغان يهنئ رئيسي ويعلن نيته زيارة إيران

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أردوغان يهنئ رئيسي ويعلن نيته زيارة إيران
Reuters
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هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

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الداخلية الإيرانية تعلن رسميا فوز رئيسي: نسبة التصويت هي الأقل منذ انتصار الثورة
الداخلية الإيرانية تعلن رسميا فوز رئيسي: نسبة التصويت هي الأقل منذ انتصار الثورة

وقال أردوغان، وفق ما نقلت وكالة أنباء "الأناضول"، إنه "سيكون سعيدا بزيارة إيران عقب تخطي جائحة كورونا بمناسبة الاجتماع المقبل لمجلس التعاون التركي - الإيراني رفيع المستوى".

وكانت الداخلية الإيرانية أعلنت رسميا فوز رئيسي في الانتخابات الرئاسية بنسبة 62% من أصوات المقترعين، في انتخابات تعد الأقل إقبالا منذ انتصار الثورة الإيرانية.

المصدر: الأناضول

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