أردوغان يهنئ رئيسي ويعلن نيته زيارة إيران

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

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وقال أردوغان، وفق ما نقلت وكالة أنباء "الأناضول"، إنه "سيكون سعيدا بزيارة إيران عقب تخطي جائحة كورونا بمناسبة الاجتماع المقبل لمجلس التعاون التركي - الإيراني رفيع المستوى".

وكانت الداخلية الإيرانية أعلنت رسميا فوز رئيسي في الانتخابات الرئاسية بنسبة 62% من أصوات المقترعين، في انتخابات تعد الأقل إقبالا منذ انتصار الثورة الإيرانية.

المصدر: الأناضول