لمناسبة عيد سو تشي الـ76.. احتجاجات بالزهور في ميانمار

وضع مؤيدو زعيمة ميانمار السجينة أونج سان سو تشي زهورا على رؤوسهم وتدفقوا على الشوارع اليوم السبت، لمناسبة عيد ميلادها الـ76.

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ومن بين من خرجوا إلى الشوارع بزهرة على الرأس، الناشط تيت سوي وين الذي كان على خلاف مع سو تشي بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة زعامتها.

وقال "أطالب بالحرية لكل الناس بمن فيهم أونج سان سو تشي... هناك انتهاك لحقوقها الشخصية وحقوقها السياسية".

وسو تشي واحدة من بين نحو 5 آلاف شخص معتقلين حاليا لاعتراضهم على انقلاب فبراير الماضي وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين التي تقول أيضا إن 870 شخصا قتلوا في الاضطرابات، وهو رقم ينفي المجلس العسكري صحته.

وأطاح الجيش بسو تشي بعدما نفت إدارتها مزاعم بتزوير انتخابات نوفمبر التي حقق حزبها فوزا ساحقا فيها.

وسو تشي حائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1991، لكن مكانتها لدى الدول الغربية انهارت في 2017 لدفاعها عن الجيش بعد نزوح 700 ألف من أقلية الروهينغا المسلمة فرارا من حملة عسكرية صارمة.

لكن الأمر لم يؤثر على شعبيتها في ميانمار التي تقطنها غالبية بوذية.

المصدر: رويترز