لوكاشينكو: بيلاروس لن تستقبل الطائرات من أوكرانيا

أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، عن قرار يتعلق بالطائرات الأوكرانية، على خلفية حظر سلطات كييف استخدام المجال الجوي الأوكراني من جانب الطائرات البيلاروسية.

وقال لوكاشينكو: "بما أن أوكرانيا أغلقت مجالها الجوي أمام طائراتنا، فنحن من جانبا سنرفض استقبال الطائرات الأوكرانية".

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في نهاية مايو، أوقفت أوكرانيا الحركة الجوية مع بيلاروس ومنعت الطائرات البيلاروسية من استخدام مجالها الجوي، وذلك على خلفية الحادثة التي نفذت فيها طائرة ركاب لشركة "ريان إير" متوجهة من أثينا إلى فيلنوس هبوطا اضطراريا في مطار مينسك حيث اعتقلت السلطات أحد ركابها، وهو الناشط والمدون المعارض المقيم في الخارج رومان بروتاسيفيتش.

المصدر: نوفوستي