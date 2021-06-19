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أول رد رسمي لإثيوبيا على اتهام صادر من أوروبا

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أول رد رسمي لإثيوبيا على اتهام صادر من أوروبا
Reuters
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أعربت الحكومة الإثيوبية، السبت، عن رفضها للتصريحات الصادرة من مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى إثيوبيا بيكا هافيستو بشأن "الإبادة في تيغراي".

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وقالت الحكومة في بيان تحت عنوان "الرد على التعليقات غير المسؤولة وغير الدبلوماسية لوزير خارجية فنلندا"، إن ادعاءات السيد هافيستو، هي دليل واضح على رغبته الضمنية بتقويض الحكومة الإثيوبية ومحاولة لتسهيل التدخل غير المبرر من خلال المعلومات المضللة والأكاذيب المشينة.

وكان هافيستو كشف بوقت سابق أن قادة إثيوبيا قالوا له في محادثات مغلقة جرت هذا العام، إنهم يعتزمون "إبادة سكان إقليم تيغراي لمدة 100 عام".

وحذر المبعوث الأوروبي من أن مثل هذا الهدف "يبدو بالنسبة لنا كتطهير عرقي".

 

المصدر: RT

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