بوتين يهنئ رئيسي بالفوز في انتخابات الرئاسة الإيرانية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الجمهورية الإسلامية أمس السبت.

وأكد الملحق الصحفي في السفارة الروسية في طهران، مكسيم سوسلوف، لوكالة "نوفوستي" تسليم رسالة التهنئة من بوتين إلى رئيسي.

وكشف الملحق أن بوتين في هذه الرسالة هنأ رئيسي بفوزه الانتخابي، وأعرب عن أمله في استمرار تطوير التعاون الثنائي البناء بين الدولتين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التعامل بخصوص القضايا الدولية، بما يخدم مصالح البلدين.

وحسب النتائج الأولية لانتخابات، حصل رئيسي (وهو رئيس السلطة القضائية في إيران) على 62% من أصوات الناخبين.

المصدر: "نوفوستي"