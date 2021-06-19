روحاني: رئيسي سيكون رئيسا للجميع والحكومة ستساعده في تجاوز الفترة الانتقالية

تعهد الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني بمساعدة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي في تجاوز الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة جديدة.

وأعرب روحاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي عقده اليوم السبت عن قناعته بأن الأخير سيكون "رئيسا للجميع" منذ توليه مقاليد الحكم في الثالث من أغسطس القادم، لافتا إلى أن الرئيس المنتخب على دراية تامة بالأوضاع في داخل البلاد وتقلد مناصب هامة خلال السنوات الماضية، آخرها رئيس السلطة القضائية.

وأكد روحاني أن الحكومة بكافة وزرائها ستقف اعتبارا من اليوم إلى جانب رئيسي لتجاوز المرحلة الانتقادية بشكل جيد، كي يتمكن الرئيس المنتخب من تشكيل حكومة جديدة بنجاح.

وتابع: "على الجميع دعم الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي وحكومته القانونية".

وهنأ روحاني في وقت سابق من اليوم رئيسي رسميا بفوزه في الانتخابات.

وحسب النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الإيرانية التي جرت أمس، حصل رئيسي على 62% من أصوات الناخبين.

المصدر: RT