طهران تستدعي السفير البريطاني لديها على خلفية مضايقات للناخبين الإيرانيين في لندن

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، السفير البريطاني لدى طهران، وسلمته رسالة احتجاج على خلفية تعرض ناخبين إيرانيين لمضايقات في لندن.

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وقالت الخارجية الإيرانية: "بريطانيا لم تعمل بواجباتها لضمان أمن الناخبين الإيرانيين في بريطانيا"، لافتة إلى أن "عناصر إرهابية تتبع لقوى معادية تعرضت بالضرب والشتم لناخبين إيرانيين في بريطانيا".

وأضافت الخارجية: "قنوات إعلامية تبث من بريطانيا باللغة الفارسية مثل "بي بي سي فارسي"، و "إيران إنترناشيونال"، حرضت الإيرانيين على مقاطعة الانتخابات والاحتجاجات الشعبية".

المصدر: RT