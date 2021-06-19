طهران تستدعي السفير البريطاني لديها على خلفية مضايقات للناخبين الإيرانيين في لندن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qnhk
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، السفير البريطاني لدى طهران، وسلمته رسالة احتجاج على خلفية تعرض ناخبين إيرانيين لمضايقات في لندن.
وقالت الخارجية الإيرانية: "بريطانيا لم تعمل بواجباتها لضمان أمن الناخبين الإيرانيين في بريطانيا"، لافتة إلى أن "عناصر إرهابية تتبع لقوى معادية تعرضت بالضرب والشتم لناخبين إيرانيين في بريطانيا".
وأضافت الخارجية: "قنوات إعلامية تبث من بريطانيا باللغة الفارسية مثل "بي بي سي فارسي"، و "إيران إنترناشيونال"، حرضت الإيرانيين على مقاطعة الانتخابات والاحتجاجات الشعبية".
المصدر: RT