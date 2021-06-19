مركز أبحاث عالمي: الروس هم أكثر الشعوب توجسا من التلقيح ضد كورونا!

قال موقع "Morning Consult" العالمي إن الروس هم أكثر شعوب العالم توجسا من اللقاحات والأقل حماسة لأخذها بحسب قائمة وضعها الموقع.

وجاءت روسيا بنتيجة 37 % من رافضي التلقيح مقابل 16 % فقط ممن أخذوا اللقاح وهي نسبة متدنية ولا تؤمن مناعة مجتمعية ضد الفيروس على الإطلاق بحسب الأخصائيين.

وجاءت الولايات المتحدة ثانية بفارق كبير 20% ونسبة مقبولة للتلقيح وهي 50 %.

وأجرى موقع مركز البحث أكثر من 75000 مقابلة أسبوعية في جميع أنحاء العالم حول طرح لقاح COVID-19، مما وفر رؤية عميقة على المستوى الدقيق حول البلدان الأكثر وأقل توجسا من التطعيمات، والعوامل التي تقود إلى الشكوك وتستند أحدث البيانات وإلى استطلاعات الرأي التي أجريت في 15 دولة في الفترة من 8 إلى 14 يونيو 2021، مع 37321 مقابلة فقط في الولايات المتحدة.

المصدر: " Morning Consult"