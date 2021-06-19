مسؤول أوكراني استهزأ بالمتضررين جراء فيضانات القرم: الرب استجاب لمطالبهم

استهزأ مسؤول أوكراني رفيع المستوى بسكان شرق شبه جزيرة القرم الروسية الذين تضرروا بالفيضانات العارمة التي اجتاحت المنطقة في الأيام الأخيرة.

وذكّر سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف أثناء مؤتمر صحفي بالنقص الذي تعاني منه القرم نتيجة قرار أوكرانيا قطع إمدادات المياه عنها بعد إعادة انضمام شبه الجزيرة إلى روسيا عام 2014.

وقال دانيلوف: "كما هو معروف، كانت شبه جزيرة القرم تطالب على مدى وقت طويل بمنحها المياه، واليوم لديهم كميات من المياه لا يعرفون كيفية التعامل معها".

وتطرق دانيلوف إلى الفيضانات التي ألحقت أضرارا هائلة بمدينتي كيرتش ويالطا (اللتين وصفهما في كلمته بأنهما "أوكرانيتان")، مضيفا: "منحهم الرب كميات هائلة من المياه في آن واحد".

ولا تعترف أوكرانيا بإعادة انضمام القرم إلى روسيا، على الرغم من تصويت الأغلبية الساحقة من سكان شبه الجزيرة لصالح هذه الخطوة في الاستفتاء الشعبي الذي نظم في عام 2014 على خلفية الأزمة السياسية العميقة والإطاحة بحكومة الرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يانوكوفيتش في كييف.

المصدر: "نوفوستي"